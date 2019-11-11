Илон Маск запустил на орбиту 60 спутников

Ракета SpaceX с 60 спутниками Фото: SpaceX

11 ноября в 16:56 SpaceX запустила ракету Falcon 9 со второй партией из 60 мини-спутников.

Ракету запустили со стартовой площадки SLC-40 на мысе Канаверал.

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К середине 2020-х Илон Маск планирует охватить Землю сетью из 12 тыс. интернет-спутников.

Спутники Starlink с нового запуска имеют расширенные каналы передачи данных и особую конструкцию. Благодаря ей они полностью сгорят в атмосфере в конце срока эксплуатации.

SpaceX уже отправил 62 спутника Starlink во время двух тестовых запусков: два спутника запустили в феврале 2018 году с Ванденберга в Калифорнии и 60 в этом году в мае.