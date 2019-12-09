"Дракон" Илона Маска состыковался с МКС

Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX в воскресенье успешно состыковался с Международной космической станцией.
Устройство пристыковалось к американскому сегменту станции - модуля Harmony в 14:47 по киевскому времени, сообщили в NASA.
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Cargo Dragon доставил на МКС около 2,5 т продовольствия, оборудования и материалы для проведения 38 научных экспериментов экипажем станции.
Грузовой космический корабль Cargo Dragon вывела на орбиту Земли 5 декабря с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Он стал 19 в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению МКС.
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