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понедельник, 09 декабря 2019 11:50

"Дракон" Илона Маска состыковался с МКС

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Автор: NASA
  Грузовой космический корабль Cargo Dragon
Грузовой космический корабль Cargo Dragon

Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX в воскресенье успешно состыковался с Международной космической станцией.

Автор: NASA
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Устройство пристыковалось к американскому сегменту станции - модуля Harmony в 14:47 по киевскому времени, сообщили в NASA.

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Cargo Dragon доставил на МКС около 2,5 т продовольствия, оборудования и материалы для проведения 38 научных экспериментов экипажем станции.

Грузовой космический корабль Cargo Dragon вывела на орбиту Земли 5 декабря с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Он стал 19 в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению МКС.

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09
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