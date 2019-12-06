На видео сняли полет украинского крылатой ракеты Нептун

Появилось видео полета украинского крылатой ракеты "Нептун".
Его опубликовал канал SecurityTalks.
Именно видео было посвящено конструктору КБ "ЛУЧ" Олегу Коростелеву.
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Накануне крылатая ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" успешно прошла один из этапов испытаний.
Пролетела несколько сотен километров по заданному маршруту.
Новую украинскую оружие испытывали на военном полигоне Алибей в Одесской области.
6 декабря в Украине празднуют день Вооруженных сил. В этот день в 1993-м наш первый парламент принял Закон Украины "О Вооруженных силах Украины".
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