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пятница, 06 декабря 2019 18:37

На видео сняли полет украинского крылатой ракеты Нептун

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На видео сняли полет украинского крылатой ракеты Нептун
Появилось видео полета украинского крылатой ракеты. Фото: украинский милитаристский портал

Появилось видео полета украинского крылатой ракеты "Нептун".

Его опубликовал канал SecurityTalks.

Именно видео было посвящено конструктору КБ "ЛУЧ" Олегу Коростелеву.

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Накануне крылатая ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" успешно прошла один из этапов испытаний.

Пролетела несколько сотен километров по заданному маршруту.

Новую украинскую оружие испытывали на военном полигоне Алибей в Одесской области.

6 декабря в Украине празднуют день Вооруженных сил. В этот день в 1993-м наш первый парламент принял Закон Украины "О Вооруженных силах Украины".

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