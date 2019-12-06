Благодаря вам мы живы - Украина празднует День ВСУ

Коллектив Газеты по-украински поздравляет наших защитников с праздником. Желает здоровья и успехов в их нелегком труде ради нашего мира. Спасибо за мирные и свободные города. Фото: 1NEWS.COM.UA

6 декабря в Украине празднуют день Вооруженных сил. В этот день в 1993-м наш первый парламент принял Закон Украины "О Вооруженных силах Украины".

Как празднуют?

На государственном уровне - возложением цветов в могилы Неизвестного солдата, расположенной в Парке Вечной Славы в Киеве. Далее идет бижественна литургия за здоровье наших защитников и упокой тех, кто погиб. Впервые ее будет проводить Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Президент Украины Владимир Зеленский, который является главнокомандующим ВСУ приветствует вийськ5овослужбовцив и отметит их роль в защите нашей независимости.

В воинских частях пройдут торжества - вручать государственные нагороты и организуют концерт.

Также, начиная с 2009 года в Украине присуждается 2 премии Богдана Хмельницкого для художников, лучше осветили военную тематику в своих произведениях.

Что такое ВСУ?

Вооруженные силы Украины - это воинское формирование, которое защищает независимость и территориальную целостность от внешней агрессии. Охраняют водные, подводные и воздушные границы нашего государства. Закон о функции и обязанности ВСУ закреплен в Конституции Украины.

В ВСУ принадлежат Сухопутные войска - армейская авиация и аэромобильные войска, механизированные и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, высокомобильные десантные войска и Войска противовоздушной обороны Силы специальных операций и Десантно-штурмовые войска Украины, Воздушные и Военно-морские силы Украины.

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Сколько ВСУ насчитывает военных?

К российской агрессии было 165 тыс. Человек, 2500 танков, боевых бронированных машин, 190 боевых и транспортных самолетов, 80 вертолетов, 22 боевых корабля.

После российского нападения на нашу страну численность военнослужащих возросла до 250 000 человек. Интересный факт: к российскому нападения на нас женщины в армии преимущественно выполняли канцелярскую работу. По состоянию на 2019 в нашей армии служит и работает 56 000 женщин, из них 6 тис.жинок воевали на территории проведения АТО, из них 107 получили государственные награды.

Кому подчиняются?

ВСУ подчиняются Министерству обороны Украины. Непосредственный руководитель нашей армией в мирное и военное время - президент.

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Что изменилось в ВСУ?

К российскому нападения и оккупации Крыма и Донбасса украинскую армию фактически уничтожали. По состоянию на начало войны наши ВСУ не имели возможности противостоять внешнему врагу. Тогда армию начали возрождать волонтеры. Благодаря им в армии начались изменения и в очень короткий срок она перевооружилась, улучшила качество военной формы, предприятия, обеспечивали ее техникой, создают вооружение по международным стандартам НАТО.

За 5 лет ВСУ стала 10-й в списке самых мощных армий мира благодаря профессионализму нового командования и внутренний мотивации наших военных.

Также в эти 5 лет Украина отказалась от внеблокового статуса и заявила на весь мир о намерениях стать членом североатлантического альянса НАТО.

В 2018 году Украина начала производить крылатые ракеты "Нептун", а также начала переход на новую систему питания. Правда реформу приостановили из-за коррупционных действий одной из старых фирм-кормилиц, которая накладывала нашим солдатам в тарелки не еду, а фактически, помои.

Также Украина начала закупать иностранное оружие напрямую у производителей. Это позволяет избежать излишней бюрократии и снижает риск коррупции.

5 июля 2016 5-й президент Украины Петр Порошенко подписал документ "Предметы униформы и знаки различия Вооруженных сил Украины". Благодаря этому документу с погон военнослужащих исчезли советские звезды. Зато появились отличия в форме ромба.

17 октября в ВР приняли законопроект, благодаря которому из армии исчезнут мичманы и прапорщики. Зато будут мастер-сержанты и мастер-старшины.

5 декабря в мире отмечается День волонтера. В Украине праздник приобрел популярность после событий Революции Достоинства и в начале войны - от оккупации Крыма.