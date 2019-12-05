Тогда мы перли на фронт все, что могли - еду, одежду и технику - в Украине празднуют День волонтера

5 декабря в мире отмечается День волонтера.

В Украине праздник приобрел популярность после событий Революции Достоинства и в начале войны - от оккупации Крыма.

Автор: Укринформ Волонтеры на Майдане раздавали протестующим бутерброды и чай

Тогда, В 2014 году украинцы проявили удивительную самоорганизацию. В дни, когда столица горела от уличных противостояний, на Майдан везли бензин и бутерброды.

Во время оккупации Крыма в феврале-марте 2014-го крымчане покупали для, заблокированных российской регулярной армией, наших военных пищу.

"Мы ехали в магазин и покупали еду. Затем через забор перебрасывали все это. Жаль, что все они впоследствии триколор подняли. Тоже случай был: той-же зимой ехали машиной в Херсон. Остановились у наших (украинских военных - Gazeta.ua) спросили привезти-ли им чего-нибудь вкусненького. Оказалось, что надо пища. Позвонила всем своим знакомым, что остались и дала задание - накормить. Когда возвращались через пару дней, то оказалось, что народ начал к ним с пищей ездить. До сих пор, когда едем в Украину - бросаем на карточки волонтерам деньги, - рассказывает жительница оккупированного Севастополя Лариса (данные изменены в целях безопасности). После аннексии Крыма и арестов невинных людей русскими, крымчане начали собирать деньги для политзаключенных.

Автор: Украинская правда В 2014 г. году крымчане перебрасывали еду украинским военным, которых заблокировали в частях россияне

В начале войны оказалось, что украинскую армию предыдущих президентов разрушили.

Тогда мы перли на фронт все, что могли - еду, одежду и технику, - говорит переселенец из Донбасса, волонтер Тимом Златкиным.

Этой власти безразлично, что мы делаем. Они нам не помогают. Но главное, что не мешают

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В 2014-м некоторые фонды имели обороты в миллионы гривен.

В 2016-м волонтерское движение разрослось и расширило свою деятельность. Присоединились правозащитники, юристы и бывшие военные. Они стали движущей силой армейских реформ. Однако и начался отток, когда несколько наладилась ситуация с денежным и материальным обеспечением военных.

"В 2016 г. обеспечение армии вещами и едой в основном наладилось. Сейчас помощь необходима в тех вещах, которые не "закрывает" Минобороны: прицелы, тепловизоры, некоторые виды специального снаряжения, ремонт автомобилей и прочее. Были проекты, которыми занимались только волонтеры, как например "Полевая почта". В связи с тем, что линия фронта стабилизировалась, открылись отделения Укрпочты и Новой почты, этот проект приостановили. Волонтерская помощь до сих пор необходима в вопросах эвакуации раненых с 1-й линии. Этим занимаются такие проекты, как "Первый добровольческий медицинский госпиталь", Ангелы Тайры ", ASAP", - говорит военный журналист и волонтер Александр Шульман.

Автор: vikna.if.ua Волонтеры помогают украинским военным на Донбассе

"К сожалению, бюджет Министерства обороны - 60 процентов необходимого. Это потому, что до действуют советские нормы и нормативные документы. Нас до сих пор технические вопросы. А все, что действительно нужно, стоит очень дорого. Иногда армия буксует, здесь вмешиваемся мы и, например, начинаем обучать пулеметчиков. Потому что постановление с учетом опыта ведения позиционной войны есть, но где-то валяется по кабинетам. На шестом году войны ждет очереди на подпись ", - Юрий Москаленко.

Иногда армия буксует, здесь вмешиваемся мы и, например, начинаем обучать пулеметчиков

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Киевлянка 40-летняя Олеся Корягина 6-й год плетет маскировочные сетки. Она рассказала, что в начале войны получала от Министерства обороны старые бушлаты и форму бесплатно для изготовления маскировочных сетей.

"В начале войны нам помогали все. Бесплатно предоставляли помещения. Сейчас масштабной помощи нет, потому что война стала окопной. Этой власти безразлично, что мы делаем. Они нам не помогают. Но главное, что не мешают. Отношение к волонтерам изменилось после Минских переговоров. Тогда люди начали думать, что война будет завершаться, и у меня спрашивали: "А что, еще что-то надо?", - говорит она.

Команда президента Украины Владимира Зеленского готова провести конституционную реформу по итогам саммита в "нормандском формате", но обещает ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе по ОРДЛО. Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак на встрече в Лондоне, пишет "Європейська правда"