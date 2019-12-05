У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"

Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия, говорит помощник президента.

Команда президента Украины Владимира Зеленского готова провести конституционную реформу по итогам саммита в "нормандском формате", но обещает ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе по ОРДЛО.

Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак на встрече в Лондоне, пишет "Європейська правда"

По словам Ермака, это требование будет выполнено, поскольку оно предусмотрено Минскими договоренностями.

"Украина готова выполнить положения "минских договоренностей", которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации", - заявил он.

"Ни о какой федерализации речи не идет", - добавил помощник президента.

Ермак объяснил, что изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся ОРДЛО.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не означает, что это будет федерализация или какая-то автономия", - добавил он.

Ермак также заявил, что это не будет нести угрозы целостности Украины.

Помощник президента рассказал о плане Зеленского о продлении "особого статуса" ОРДЛО.

После "нормандского саммита" Зеленский намерен внести в парламент законопроект о продлении срока действия закона об особенностях местного самоуправления на неподконтрольной территории Донбасса.

"По итогам этого саммита мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона. А в начале следующего года мы готовы предложить изменения этого закона", - сообщил Ермак.

Изменения, которые в этом случае, вероятно, будут приняты в следующем году, должны учитывать договоренности, достигнутые на переговорах в Париже.

"Среди изменений - в первую очередь имплементация формулы Штайнмайера", - сказал помощник президента.

"Если мы увидим, что у России нет готовности к прогрессу, у нас, конечно, есть план Б", - добавил Ермак.

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Встреча глав государств "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции запланирована на 9 декабря. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет возвращения всех украинских пленных, которых удерживает российских враг, до Нового года.