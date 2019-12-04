Зеленский: Хочу вернуть всех пленных до Нового года

Зеленский хочет видеть сроки по возврату контроля над украинской границей. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зелеський от встречи в "нормандском формате" хочет возвращения всех украинских пленных, которых удерживает российских враг, до Нового года.

Об этом он сказал журналистам в среду на брифинге с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

"Очень важно, что мы вернули моряков, политических заключенных. Но не всех. Я очень хотел, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома, в Украине", - сказал Зеленский.

"Для меня гуманитарное важно. Очень личный вопрос. Я действительно хочу большого обмена, который начиная с Минска называется "всех на всех". Меня интересуют именно все наши, чтобы они все были дома. Это первый вопрос", - продолжил президент.

"Второй вопрос будет обсуждаться по поводу ситуации безопасности на Донбассе. Уверен, сможем найти, если все стороны захотят прекращения войны, как этого хотим именно мы, то можем добиться серьезных результатов касательно полностью вывода всех войск, незаконных вооружений.

Это тоже очень важный вопрос. Хотел бы понимать хотя бы рамку всех этих терминов.

Будем поднимать вопрос о возможности местных выборов, каким образом это будет происходить. Самое важное, чтобы это происходило по законодательству Украины, чтобы там были представлены все наши партии. Чтобы был открыт доступ по безопасности журналистов", - сказал Зеленский.

"Поднимем вопрос формата и сроков передачи украинской границы под украинский контроль", - также заявил президент.