Зеленский: Хочу вернуть всех пленных до Нового года

 
Ексклюзивы
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 3249
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 18810
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5886
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 369
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3070
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1242
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1170
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1251
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1062
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
9
10
3
4
3
Богдана в день рождения назвали &quot;суперменом&quot;
Богдана в день рождения назвали "суперменом"
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Видео
Все видео
Они "работают": Кива в сессионном зале смотрел на голые мужские ягодицы
Они "работают": Кива в сессионном зале смотрел на голые мужские ягодицы
Во фракции кума Путина установили антирекорд с кнопкодавства
Во фракции кума Путина установили антирекорд с кнопкодавства
Журналисты поймали Трубу на масштабной вечеринке - гостей развозил служебным автобусом
Журналисты поймали Трубу на масштабной вечеринке - гостей развозил служебным автобусом
Леонида Кожару допросили по делу расстрелов Майдана в качестве свидетеля защиты
Леонида Кожару допросили по делу расстрелов Майдана в качестве свидетеля защиты
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 3249
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1683
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2187
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5886
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 954
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 774
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
среда, 04 декабря 2019 12:42

Зеленский: Хочу вернуть всех пленных до Нового года

  Комментировать
Зеленский: Хочу вернуть всех пленных до Нового года
Зеленский хочет видеть сроки по возврату контроля над украинской границей. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зелеський от встречи в "нормандском формате" хочет возвращения всех украинских пленных, которых удерживает российских враг, до Нового года.

Об этом он сказал журналистам в среду на брифинге с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

"Очень важно, что мы вернули моряков, политических заключенных. Но не всех. Я очень хотел, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома, в Украине", - сказал Зеленский.

"Для меня гуманитарное важно. Очень личный вопрос. Я действительно хочу большого обмена, который начиная с Минска называется "всех на всех". Меня интересуют именно все наши, чтобы они все были дома. Это первый вопрос", - продолжил президент.

"Второй вопрос будет обсуждаться по поводу ситуации безопасности на Донбассе. Уверен, сможем найти, если все стороны захотят прекращения войны, как этого хотим именно мы, то можем добиться серьезных результатов касательно полностью вывода всех войск, незаконных вооружений.

Это тоже очень важный вопрос. Хотел бы понимать хотя бы рамку всех этих терминов.

Будем поднимать вопрос о возможности местных выборов, каким образом это будет происходить. Самое важное, чтобы это происходило по законодательству Украины, чтобы там были представлены все наши партии. Чтобы был открыт доступ по безопасности журналистов", - сказал Зеленский.

"Поднимем вопрос формата и сроков передачи украинской границы под украинский контроль", - также заявил президент.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский: Хочу вернуть всех пленных до Нового года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

На Закарпатье создали военизированную организацию

Свидетелей "зачистили" на месте: новые факты о трагедии в Княжичах

Легендарного капитана сборной Бразилии погубил алкоголь

Часть украинских земель присоединили к Белоруссии

Начали менять церковную жизнь

Самое читаемое
Жители Донбасса готовятся &quot;порвать экономику Украины&quot;
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины" 5 Просмотров: 44794
&quot;Нормандская встреча&quot;. Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление
"Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление 2 Просмотров: 26086
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
4
 Просмотров: 13212
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка Просмотров: 8685
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей Просмотров: 8145
Политика
Украинскую власть призвали не сосредотачиваться на импорте электроэнергии из России и Беларуси
Украинскую власть призвали не сосредотачиваться на импорте электроэнергии из России и Беларуси Просмотров: 36
Премьер Швеции дал украинцам обещание
Премьер Швеции дал украинцам обещание Просмотров: 90
Законопроект 2233 про импорт тока позволит РФ шантажировать Украину — нардеп
Законопроект 2233 про импорт тока позволит РФ шантажировать Украину — нардеп Просмотров: 45
"Поправка Геруса" и импорт э/э из России убивают экономику Украины - Билецкий
"Поправка Геруса" и импорт э/э из России убивают экономику Украины - Билецкий Просмотров: 72
Турборежим вернулся - Арахамия
Турборежим вернулся - Арахамия Просмотров: 288
Больше всего комментируют
5
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
5
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины"
3
"Больно и противно" - украинский музыкант жаловался Дудю на ущемления Донбасса
2
Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата
2
"Нашли интересное решение" - Зеленский обещает снизить вдвое тарифы на тепло
Голосов: 13950
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua