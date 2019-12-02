Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт

Военный эксперт об изменении воинских званий. Фото: Facebook.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)". Документ предусматривает введение новых воинских званий в ВСУ.

Звание "прапорщик", "старший прапорщик" (мичман, старший мичман) - отменяют. Зато вводят звание "рекрут", "штаб-сержант", "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант". Корабельные - "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина". Документ предусматривает разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы.

Закон упорядочивает звание с "Кодами НАТО для классов военнослужащих" и разрывает исторически-ментальную связь с советской армией и ее правопреемником ВС России. Не секрет, что часть украинского генералитета это выходцы и носители советской системы. А уход от нее даст возможность развития независимой армии. Важно наполнить ВС украинским содержанием, - говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Что означает изменение воинских званий для украинских военнослужащих?

В начале войны в Донбассе наши военные были деморализованы возможностью стрелять в "братьев-россиян". Ведь, подчеркиваю, на данный момент украинская армия следует менталитет и устав советской. А тогда никто не был готов к военному сопротивлению против "своих" и к определению оккупанта.

А что эти нововведения будут означать для украинской армии?

Это первые реальные шаги в направлении украинских войск в НАТО. Украина стала на путь формирования собственных ВС, которые будут отвечать оборонным потребностям нашего государства. Украинская армия больше не будет рассматриваться, как сателлит или союзник в развитии военной доктрины Российской Федерации.

Как будет происходить переход на новые звания? Кто будет влиять качество внедрения реформы?

Полный переход и применение новых воинских званий будет полностью зависеть от руководства ВСУ на местах. В нашей военной среде и у работников правоохранительной сферы является бестолковая традиция праздновать советские праздники, считая их своими. К примеру - день создания советской армии и, или день создания органов НКВД, которое у нас - День полиции. Приветствуют друг друга и считают себя правопреемниками этих "карательних" органов. Когда приведем в порядок названия и звания военных структур, а советскую военную идеологию официально признаем чужой, отпадет желание быть причастным к тем структурам. С другой стороны - это лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах украинской армии, и ускорит очистки армии.

Украинский телеканал, который будет вещать на оккупированных территориях, должен быть запущен в феврале 2020-го. Сейчас идет процесс создания такого телеканала на базе UA TV, сообщил Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.