Сообщили последние новости Донбасса

4 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПІВНІЧ" боевики осуществили 2 обстрелы неподалеку Новолуганского, сообщают в штабе ООС.
Еще 1 вражеский обстрел зафиксировали в районе группировки "СХІД", у Широкино.
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С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
3 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия вблизи 6 населенных пунктов.
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