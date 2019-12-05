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четверг, 05 декабря 2019 07:30

Сообщили последние новости Донбасса

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Сообщили последние новости Донбасса
4 декабря потерь среди украинцев не было. Фото: Depo.ua

4 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПІВНІЧ" боевики осуществили 2 обстрелы неподалеку Новолуганского, сообщают в штабе ООС.

Еще 1 вражеский обстрел зафиксировали в районе группировки "СХІД", у Широкино.

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С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

3 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия вблизи 6 населенных пунктов.

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Дата
05
декабря

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