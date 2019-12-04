Как прошли сутки на Донбассе

Путинские боевики не прекращают обстрелы на Донбассе. Фото - Свободное радио

4 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия вблизи 6 населенных пунктов, сообщили в штабе ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Говорят, войны нет" - в сети показали искалеченного военного ВСУ

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала этого периода российские оккупационные войска дважды обстреливали наши позиции. Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Широкино - применил крупнокалиберные пулеметы. О потерях не сообщается.

В ноябре российский агрессор продолжал терять личный состав. В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.