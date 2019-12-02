Спутники Илона Маска Starlink могут навредить ученым

Спутники Илона Маска Starlink могут нашколиты. Фото: prm.ua

Частная космическая компания Илона Маска SpaceX создадут спутниковое созвездие Starlink по для дешевого интернета в любой части Земли. После такого сообщения астрономы волнуются, что такие скопления спутников ухудшат их наблюдения за космическими объектами, которые наполняют небо полосами света от спутников. Об этом сообщается на сайте Прямой.

"Раньше спутники ни были проблемой: еще десятилетие назад вывода одного спутника на орбиту был очень дорогим. Но многократные Falcon 9 существенно снизили стоимость отправки грузов в космос, да и сами спутники стали достаточно миниатюрными, их можно отправлять большими партиями. Поэтому одна компания, такая как SpaceX, вполне может заполнить ближайший космос тысячами аппаратов ", - говорится в сообщении.

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Объем спутников, которые компания предоставила Международному союзу связи в ноябре 2019 увеличится с 12 000 до 40 000 штук. Это в 20 раз больше работающих спутников, чем тех, что находятся сейчас на орбите.

Начальная версия Starlink с 12 тысячами спутников сформирует будущий Большой синоптический обзорный телескоп. Такой проект будет стоить 1 миллион долларов США, но не будет пригодным для использования. Но исследователи обновляют свои расщеты, чтобы увидеть, как повлияет обновленный план для увеличения спутников в три раза.

В компании SpaceX заявили, что будут работать с астрономами, чтобы уменьшить блеск спутников предлагают их покрасить в черный цвет. На солнечные батареи это не повлияет, ведь они дают большую часть бликов.

"Такие созвездие спутников смогут увидеть по всей планеты. Так как после завершения работы на ночном небе можно будет наблюдать почти в пять раз больше спутников Starlink, чем видимых звезд. С некоторых мест Земли будет видно 500 спутников одновременно", - сообщил астроном Алекс Паркер.

Ученые обнаружили сенсационную находку на метеоритах, которые падали на землю раньше.