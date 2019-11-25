Ученые NASA обнаружили неожиданную находку на метеоритах

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 666
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 7704
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
5 Просмотров: 1413
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 909
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 657
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 873
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5850
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2457
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2241
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1764
Фото
Все фото
3
3
5
11
15
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Дроны будут распознавать живых людей по фото
Дроны будут распознавать живых людей по фото
К украинским полярникам пришел необычный гость
К украинским полярникам пришел необычный гость
Уникальные фотографии и арктические камни - как состоялись Научные пикники
Уникальные фотографии и арктические камни - как состоялись Научные пикники
Научные эксперименты и участники полярных экспедиций - состоялись &quot;Научные пикники&quot;
Научные эксперименты и участники полярных экспедиций - состоялись "Научные пикники"
Видео
Все видео
В космосе произошел термоядерный взрыв
В космосе произошел термоядерный взрыв
Впервые две астронавтки вышли на космическую прогулку
Впервые две астронавтки вышли на космическую прогулку
Показали костюмы, в которых сойдут астронавты на Луну
Показали костюмы, в которых сойдут астронавты на Луну
Опубликовали 3D-карту Луны
Опубликовали 3D-карту Луны
NASA опубликовало звуки Марса
NASA опубликовало звуки Марса
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5850
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2457
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2241
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1242
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1197
Колонка
23 ноября 2019
Просмотров: 873
Сама винна
Побачити синці на тілі Оксани майже неможливо – їх не видно під одягом. Уперше я помітила сліди побоїв знайомої у басейні, куди разом ходили. ...
понедельник, 25 ноября 2019 07:52

Ученые NASA обнаружили неожиданную находку на метеоритах

  Комментировать
Ученые NASA обнаружили неожиданную находку на метеоритах
По данным ученых, в метеоритах есть сахар и другие соединения. Фото: 2.bp.blogspot.com

Ученые обнаружили сенсационную находку на метеоритах, которые падали на землю раньше.

Эти космические тела содержат остатки сахара и биологически важных соединений, сообщает NASA.

Ученые утверждают, что химические реакции внутри астероидов могут создать некоторые элементы, которые необходимы для жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NASA зафиксировали самый мощный выброс энергии во Вселенной

Исследователи проанализировали три метеорита, в том числе тот, который упал на территории Австралии в 1969 году и достигает возраста в миллиарды лет. При анализе обнаружили различные виды сахара - арабиноза, ксилоза и рибоза.

"Исследование дает первые прямые данные о рибозе в космосе и доставке сахара на Землю ... Внеземной сахар, возможно, способствовал образованию РНК на пребиотической Земле, что, возможно, привело к возникновению жизни", - заявил Йосихиро Фурукава из японского университета Тохоку.

В первой половине сентября страны Балтии, Беларусь и Калининградскую область России захлестнула волна падений метеоритов. Фото и видео публикуют в соцсетях свидетели метеоритного дождя.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые NASA обнаружили неожиданную находку на метеоритах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Первую легальную украинскую газету выдали большим тиражом

Самое читаемое
Фотограф Брижит Карнохан: &quot;мир сосредоточен на любви&quot;
Фотограф Брижит Карнохан: "мир сосредоточен на любви"
22
 Просмотров: 48720
Открыли первый в мире музей вагины
Открыли первый в мире музей вагины
15
 1 Просмотров: 42255
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
3
 Просмотров: 19629
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
6
 Просмотров: 18739
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
23
 Просмотров: 9171
Наука
Палеонтологи нашли останки акулы возрастом 91 млн лет
Палеонтологи нашли останки акулы возрастом 91 млн лет Просмотров: 234
Эксперимент "Вселенная-25": как рай может стать адом
Эксперимент "Вселенная-25": как рай может стать адом Просмотров: 11007
Человека впервые ввели в состояние анабиоза
Человека впервые ввели в состояние анабиоза Просмотров: 990
NASA зафиксировали самый мощный выброс энергии во Вселенной
NASA зафиксировали самый мощный выброс энергии во Вселенной Просмотров: 675
В Антарктиде испытывают робота, которого отправят на Юпитер
В Антарктиде испытывают робота, которого отправят на Юпитер Просмотров: 216
Больше всего комментируют
3
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
2
Маму с ребенком выгнали из такси со своим автокреслом
2
Будем праздновать Рождество 25 декабря, если это поддержат люди - Эпифаний
2
Проблемы с землей и Коломойским. Миссия МВФ уехала из Украины
1
Владимир Зеленский почтил память жертв Голодомора
Голосов: 17
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua