Ученые NASA обнаружили неожиданную находку на метеоритах

По данным ученых, в метеоритах есть сахар и другие соединения. Фото: 2.bp.blogspot.com

Ученые обнаружили сенсационную находку на метеоритах, которые падали на землю раньше.

Эти космические тела содержат остатки сахара и биологически важных соединений, сообщает NASA.

Ученые утверждают, что химические реакции внутри астероидов могут создать некоторые элементы, которые необходимы для жизни.

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Исследователи проанализировали три метеорита, в том числе тот, который упал на территории Австралии в 1969 году и достигает возраста в миллиарды лет. При анализе обнаружили различные виды сахара - арабиноза, ксилоза и рибоза.

"Исследование дает первые прямые данные о рибозе в космосе и доставке сахара на Землю ... Внеземной сахар, возможно, способствовал образованию РНК на пребиотической Земле, что, возможно, привело к возникновению жизни", - заявил Йосихиро Фурукава из японского университета Тохоку.

В первой половине сентября страны Балтии, Беларусь и Калининградскую область России захлестнула волна падений метеоритов. Фото и видео публикуют в соцсетях свидетели метеоритного дождя.