Маск доставит каннабис на МКС

Компания Илона Маска SpaceX отправит ростки каннабиса на Международную космическую станцию.
По заказу компании Front Range Biosciences ростки отправят на корабле Dragon в марте 2020 года, сообщает The Sun.
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Каннабис будет находиться в инкубаторе на МКС 30 дней. За ним удаленно будут наблюдать эксперты Научно-исследовательского института в Боулдере, что в Колорадо. После его вернут на Землю.
Ученые планируют определить будет ли какое-либо влияние на экспрессию генов конопли космическое излучение и микрогравитация.
На прошлой неделе американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией.
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