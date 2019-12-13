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пятница, 13 декабря 2019 14:26

Маск доставит каннабис на МКС

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Маск доставит каннабис на МКС
Ростки каннабиса отправят на МКС Фото: Blackfield Coffee

Компания Илона Маска SpaceX отправит ростки каннабиса на Международную космическую станцию.

По заказу компании Front Range Biosciences ростки отправят на корабле Dragon в марте 2020 года, сообщает The Sun.

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Каннабис будет находиться в инкубаторе на МКС 30 дней. За ним удаленно будут наблюдать эксперты Научно-исследовательского института в Боулдере, что в Колорадо. После его вернут на Землю.

Ученые планируют определить будет ли какое-либо влияние на экспрессию генов конопли космическое излучение и микрогравитация.

На прошлой неделе американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией.

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