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вторник, 10 декабря 2019 11:41

Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет

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Космический корабль Безоса осуществит суборбитальный полет
Космический корабль New Shepard осуществит суборбитальный полет Фото: Blue Origin

Частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin запустит 10 декабря космический корабль New Shepard для суборбитального полета.

Компания принадлежит основателю Amazon миллиардеру Джеффу Безосу, сообщает Space.

На своем борту корабль имеет научные эксперименты и тысячи открыток от детей. New Shepard должны запустить с космодрома компании в Техасе в 16.30 по киевскому времени.

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Сейчас в компании не уверены, что полет состоится. Причиной этого являются неблагоприятные погодные условия, однако их мониторинг продолжается.

Если все удастся, то полет станет 12 для космического корабля модели New Shepard от Blue Origin и 6 для этого конкретного корабля.

Первый полет космического корабля модели New Shepard совершили в декабре 2017 года.

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