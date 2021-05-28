Создали приложение для знакомств на основе мемов

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Просмотров: 36
Как бесплатно пройти реабилитацию после Covid-19
Как бесплатно пройти реабилитацию после Covid-19
Просмотров: 81
Как будет работать закон Зеленского против олигархов
Как будет работать закон Зеленского против олигархов
Просмотров: 108
Потные носки, грязь и толпы пассажиров - как работает самая популярная электричка
Потные носки, грязь и толпы пассажиров - как работает самая популярная электричка
Просмотров: 765
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 423
С какой погодой начнем лето: синоптики сказали, где похолодает
С какой погодой начнем лето: синоптики сказали, где похолодает
Просмотров: 495
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Просмотров: 1278
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Просмотров: 468
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Просмотров: 594
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1953
Фото
Все фото
5
10
5
6
3
&quot;Холостячкой&quot; впервые стала бисексуалка
"Холостячкой" впервые стала бисексуалка
Второй за последние две недели мощный циклон - 1 млн человек эвакуировали
Второй за последние две недели мощный циклон - 1 млн человек эвакуировали
Старше его: показали возлюбленную солиста группы Måneskin
Старше его: показали возлюбленную солиста группы Måneskin
Редкое природное явление кровавой Луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
Редкое природное явление кровавой Луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
Киев оригинально поздравил Грузию с Днем независимости
Киев оригинально поздравил Грузию с Днем независимости
Видео
Все видео
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
YouТube-канал Протасевича показал вторую часть фильма о богатствах Лукашенко
YouТube-канал Протасевича показал вторую часть фильма о богатствах Лукашенко
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
1 Просмотров: 270
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 252
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1773
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 405
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 мая 2021
2 Просмотров: 396
Описання дощу
Недавно випав один такий дощ, якого я ніколи не бачив, скільки живу. Він пішов, як і годиться, з великої хмари, тільки без розгону, без перших ...
пятница, 28 мая 2021 16:00

Создали приложение для знакомств на основе мемов

  Комментировать
Создали приложение для знакомств на основе мемов
Идея создать сайт знакомств возникла у Мадхаван, когда она работала аналитиком в Индии. Фото: pixabay.com

Американская студентка индийского происхождения Видья Мадхаван разработала мобильное приложение для знакомств Schmooze, которое позволяет найти партнера с похожим чувством юмора.

В отличие от Tinder или аналогичных платформ, пользователям предлагают оценивать не фото, а мемы. Для этого разработчица приложения из Стэнфордской бизнес-школы применила технологию машинного обучения, пишет TechCrunch. Подбор пары происходит, когда пользователям нравится одинаковый контент.

"Юмор — это лучший способ завести новые дружеские и романтические отношения", - считает автор стартапа.

Приложение также учитывает возраст, профессию, интересы и желания пользователей. После обнаружения потенциальной пары людям предлагают обменяться сообщениями в чате. Программа находится на стадии бета-тестирования. Летом 2020-го Schmooze впервые предложили испытать 200 студентам Стэнфорда. С тех пор его загрузили более 10 тыс. американцев.

Все мемы отбирает команда разработчиков. Ежедневно в каталог добавляют примерно 200 мемов, а те, что потеряли актуальность — удаляют. В базе уже более 5 тыс. изображений.

Идея создать сайт знакомств возникла у Мадхаван, когда она работала аналитиком в Индии. Она написала 10 коллегам в LinkedIn, надеясь получить профессиональный совет, но ответил только один. За два дня женщина обменялась с ним 200 электронными письмами, основанными на шутках. Позже пара поженилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook создал программу для поиска любви

В Америке разработали инструмент на основе искусственного интеллекта, который улучшает синхронизацию губ актеров во время дубляжа на иностранном языке. Стартап Flawless AI уже сотрудничает с продюсерами и киностудиями, чтобы использовать эту технологию после завершения съемок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Создали приложение для знакомств на основе мемов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
мая

Украинские и польское подполье разбили силы НКВД

Почти последняя страна разрешила разводы

Талибы напали на две мечети и больницу, и убили более сотни неверных мусульман

Самое читаемое
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
5
 Просмотров: 5967
Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике
Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике
10
 Просмотров: 4608
Гороскоп на 28 мая: кого ждет судьбоносная встреча
Гороскоп на 28 мая: кого ждет судьбоносная встреча
 Просмотров: 4509
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
 Просмотров: 3744
Внедорожник разорвало о грузовик: кадры смертельного столкновения
Внедорожник разорвало о грузовик: кадры смертельного столкновения
3
 Просмотров: 2358
Мир
В коммунистической Кореи публично расстреляли за нелегальную продажу фильмов
В коммунистической Кореи публично расстреляли за нелегальную продажу фильмов
Литва объявила персонами нон грата белорусских дипломатов
Литва объявила персонами нон грата белорусских дипломатов
Небо для авиакомпаний с Беларуси закрыли все соседи, кроме России
Небо для авиакомпаний с Беларуси закрыли все соседи, кроме России Просмотров: 153
Назвали место Украины в европейском и мировом Covid-рейтингах
Назвали место Украины в европейском и мировом Covid-рейтингах Просмотров: 81
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
 Просмотров: 198
Больше всего комментируют
5
Возле российского посольства сожгли Кремль
4
Киев попал в 100 лучших городов мира
3
Банковая открещивается от законопроекта об олигархах - журналисты назвали ОП лжецами
2
Информационная кампания ОП против Порошенко: адвокаты направили письмо "Бигус Инфо"
2
Описання дощу
Голосов: 2153
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть