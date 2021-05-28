Создали приложение для знакомств на основе мемов

Идея создать сайт знакомств возникла у Мадхаван, когда она работала аналитиком в Индии. Фото: pixabay.com

Американская студентка индийского происхождения Видья Мадхаван разработала мобильное приложение для знакомств Schmooze, которое позволяет найти партнера с похожим чувством юмора.

В отличие от Tinder или аналогичных платформ, пользователям предлагают оценивать не фото, а мемы. Для этого разработчица приложения из Стэнфордской бизнес-школы применила технологию машинного обучения, пишет TechCrunch. Подбор пары происходит, когда пользователям нравится одинаковый контент.

"Юмор — это лучший способ завести новые дружеские и романтические отношения", - считает автор стартапа.

Приложение также учитывает возраст, профессию, интересы и желания пользователей. После обнаружения потенциальной пары людям предлагают обменяться сообщениями в чате. Программа находится на стадии бета-тестирования. Летом 2020-го Schmooze впервые предложили испытать 200 студентам Стэнфорда. С тех пор его загрузили более 10 тыс. американцев.

Все мемы отбирает команда разработчиков. Ежедневно в каталог добавляют примерно 200 мемов, а те, что потеряли актуальность — удаляют. В базе уже более 5 тыс. изображений.

Идея создать сайт знакомств возникла у Мадхаван, когда она работала аналитиком в Индии. Она написала 10 коллегам в LinkedIn, надеясь получить профессиональный совет, но ответил только один. За два дня женщина обменялась с ним 200 электронными письмами, основанными на шутках. Позже пара поженилась.

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В Америке разработали инструмент на основе искусственного интеллекта, который улучшает синхронизацию губ актеров во время дубляжа на иностранном языке. Стартап Flawless AI уже сотрудничает с продюсерами и киностудиями, чтобы использовать эту технологию после завершения съемок.