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понедельник, 24 мая 2021 13:45

Искусственный интеллект "поможет" актерам заговорить на языках дубляжа

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Искусственный интеллект &quot;поможет&quot; актерам заговорить на языках дубляжа
Инструмент на основе искусственного интеллекта исследует мимику и артикуляцию актеров. Фото: pixabay.com

В Америке разработали инструмент на основе искусственного интеллекта, который улучшает синхронизацию губ актеров во время дубляжа на иностранном языке.

Стартап Flawless AI уже сотрудничает с продюсерами и киностудиями, чтобы использовать эту технологию после завершения съемок, пишет Voice of America. Первые фильмы с использованием инструмента появятся в прокате примерно через год.

Инструмент на основе искусственного интеллекта исследует мимику и артикуляцию актеров, а также улучшает синхронизацию движений их губ с артикуляцией, присущей иностранному языку, на котором дублируется фильм.

В результате использования этого инструмента актеры смогут "свободно говорить" на языках дубляжа.

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Американские археологи научили нейросеть распознавать и классифицировать древнюю керамику по различиям в орнаментах. Для обучения они использовали цифровые изображения белой расписной керамики индейского населения юго-запада США.

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