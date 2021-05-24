Искусственный интеллект "поможет" актерам заговорить на языках дубляжа

Инструмент на основе искусственного интеллекта исследует мимику и артикуляцию актеров. Фото: pixabay.com

В Америке разработали инструмент на основе искусственного интеллекта, который улучшает синхронизацию губ актеров во время дубляжа на иностранном языке.

Стартап Flawless AI уже сотрудничает с продюсерами и киностудиями, чтобы использовать эту технологию после завершения съемок, пишет Voice of America. Первые фильмы с использованием инструмента появятся в прокате примерно через год.

Инструмент на основе искусственного интеллекта исследует мимику и артикуляцию актеров, а также улучшает синхронизацию движений их губ с артикуляцией, присущей иностранному языку, на котором дублируется фильм.

В результате использования этого инструмента актеры смогут "свободно говорить" на языках дубляжа.

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