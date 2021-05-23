Нейросеть научили помогать археологам

Нейросеть научили классифицировать давнюю керамику. Фото: Journal of Archaeological Science

Американские археологи научили нейросеть распознавать и классифицировать древнюю керамику по различиям в орнаментах.

Для обучения они использовали цифровые изображения белой расписной керамики индейского населения юго-запада США. Нейросеть проявила точность, которую можно сравнить с работой опытных археологов, сообщает N+1.

У американских археологов накопилось десятки тысяч керамических фрагментов из сотен древних поселений. Местная глиняная посуда получила название "тусаянская белая керамика". Ее отличает роспись по белому или серому фону контрастным черным или коричневым пигментом. Исследователи классифицируют сосуды по девяти основным типам по деталям орнамента. Они позволяют датировать и интерпретировать артефакты. Ручная классификация занимает много времени, ученые часто ошибаются.

Археологи Лешек Павлович и Кристиан Даунум из университета Северной Аризоны применили метод глубокого обучения для классификации посуды. Для анализа цифровых изображений ученые использовали технологию свертывающей нейронных сетей, она позволяет эффективно распознавать образы, а затем их классифицировать, сопоставляя визуальные признаки сходства и различия тысяч глиняных черепков.

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Для согласованного набора отобрали 3064 фотоизображений фрагментов керамики. Специалисты создали свои классификации, которые стали основой коллекции для нейросети. Во время тренировки меняли масштаб изображений и вращали их. Это помогло улучшить способность модели классифицировать типы черепков независимо от ориентации и размера исходного изображения. Цвет фотографий превратили в оттенки серого, чтобы устранить ошибки из-за загрязнения или отклонений баланса белого при фотографировании.

Нейросеть может не только классифицировать керамику, но и объяснять, на основании чего вынесла решение. Метод точно классифицирует керамику и может находить взаимосвязи между группами черепков похожего и разного дизайна.

В штате Джорджия, США археологи нашли человеческие останки и медный браслет. Находка может свидетельствовать о том, что коренные американцы в древности были вовлечены в торговые сети, и покупали товары на расстояниях, гораздо более далеких, чем считалось ранее.