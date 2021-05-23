Нейросеть научили помогать археологам

 
Ексклюзивы
1/5
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 306
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 396
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 1998
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 711
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 342
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 414
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 756
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 585
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Просмотров: 756
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Просмотров: 306
Фото
Все фото
5
7
4
10
10
Дешево и вкусно: напиток любили киевляне в СССР
Дешево и вкусно: напиток любили киевляне в СССР
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Раскопали и показали культовое сооружение на дне кургана
Раскопали и показали культовое сооружение на дне кургана
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Били и брили. Как в СССР алкоголиков загоняли у вытрезвители - фото
Били и брили. Как в СССР алкоголиков загоняли у вытрезвители - фото
Видео
Все видео
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Клип об истории Украины отметили музыкальной премией
Клип об истории Украины отметили музыкальной премией
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1341
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 261
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 324
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 432
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 297
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
понедельник, 24 мая 2021 01:13

Нейросеть научили помогать археологам

  Комментировать
Нейросеть научили помогать археологам
Нейросеть научили классифицировать давнюю керамику. Фото: Journal of Archaeological Science

Американские археологи научили нейросеть распознавать и классифицировать древнюю керамику по различиям в орнаментах.

Для обучения они использовали цифровые изображения белой расписной керамики индейского населения юго-запада США. Нейросеть проявила точность, которую можно сравнить с работой опытных археологов, сообщает N+1.

У американских археологов накопилось десятки тысяч керамических фрагментов из сотен древних поселений. Местная глиняная посуда получила название "тусаянская белая керамика". Ее отличает роспись по белому или серому фону контрастным черным или коричневым пигментом. Исследователи классифицируют сосуды по девяти основным типам по деталям орнамента. Они позволяют датировать и интерпретировать артефакты. Ручная классификация занимает много времени, ученые часто ошибаются.

Археологи Лешек Павлович и Кристиан Даунум из университета Северной Аризоны применили метод глубокого обучения для классификации посуды. Для анализа цифровых изображений ученые использовали технологию свертывающей нейронных сетей, она позволяет эффективно распознавать образы, а затем их классифицировать, сопоставляя визуальные признаки сходства и различия тысяч глиняных черепков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Индейцы Миссисипи были похожи на древних греков

Для согласованного набора отобрали 3064 фотоизображений фрагментов керамики. Специалисты создали свои классификации, которые стали основой коллекции для нейросети. Во время тренировки меняли масштаб изображений и вращали их. Это помогло улучшить способность модели классифицировать типы черепков независимо от ориентации и размера исходного изображения. Цвет фотографий превратили в оттенки серого, чтобы устранить ошибки из-за загрязнения или отклонений баланса белого при фотографировании.

Нейросеть может не только классифицировать керамику, но и объяснять, на основании чего вынесла решение. Метод точно классифицирует керамику и может находить взаимосвязи между группами черепков похожего и разного дизайна.

В штате Джорджия, США археологи нашли человеческие останки и медный браслет. Находка может свидетельствовать о том, что коренные американцы в древности были вовлечены в торговые сети, и покупали товары на расстояниях, гораздо более далеких, чем считалось ранее.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нейросеть научили помогать археологам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет Просмотров: 4905
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
 Просмотров: 4860
Андре Тан показал идеальное летнее платье
Андре Тан показал идеальное летнее платье Просмотров: 4410
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации Просмотров: 2862
Церковный праздник 23 мая. Почему сегодня можно отдыхать
Церковный праздник 23 мая. Почему сегодня можно отдыхать Просмотров: 2826
История
Дешево и вкусно: напиток любили киевляне в СССР
Дешево и вкусно: напиток любили киевляне в СССР
5
 Просмотров: 2772
Национальную героиню взяли в плен
Национальную героиню взяли в плен
 Просмотров: 450
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
 Просмотров: 288
Письмо Эйнштейна продали за рекордную сумму
Письмо Эйнштейна продали за рекордную сумму Просмотров: 117
Поэта задержали после выступления у памятника Шевченко
Поэта задержали после выступления у памятника Шевченко
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
6
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
2
Украина хочет получить от НАТО понимание перспектив членства - представитель МИД
1
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1
Харьковчанка, которая назвала парад вышиванок "х**ней", записала извинение
1
Дело Медведчука: СБУ сообщила новые подробности
Голосов: 1712
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть