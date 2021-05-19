Google создал приложение для выявления кожных заболеваний

В приложении люди должны сделать три снимка кожи, волос или ногтей с разных сторон. Фото: Google

Компания Google представила приложение, которое использует искусственный интеллект для определения состояния кожи, волос или ногтей по фото.

До конца года инструмент планируют запустить в тестовом режиме, сообщают в блоге Google. Люди, у которых возникают проблемы с кожей, ногтями или волосами, по большей части гуглят симптомы. Ежегодно поисковик фиксирует более 10 млрд подобных запросов. Разработчики считают, что эффективнее использовать приложение с искусственным интеллектом для понимания проблем с кожей, ногтями и волосами, чем пытаться словами описать симптомы.

"Мы надеемся, что приложение предоставит доступ к достоверной информации, чтобы можно было принять обоснованное решение относительно дальнейших действий", — объясняют в компании, но подчеркивают, что их инструмент не является медицинской диагностикой и не может заменить визит к дерматологу.

В приложении нужно сделать три снимка кожи, волос или ногтей с разных сторон. Затем ответить на вопросы, например, о типе кожи, других симптомах, о том, как давно возникла проблема. Приложение предложит список заболеваний, которые, вероятно, могут быть причиной. Искусственный интеллект может распознать 288 состояний кожи, ногтей и волос.

В 2019-м Google представил алгоритм, который может распознавать 26 кожных заболеваний. Эта разработка и стала основой усовершенствованного приложения. Его протестировали на примерно 1 тыс. изображениях дерматологических проблем, поэтому алгоритм определяет три наиболее вероятных варианта. Google заявляет, что в 84% случаев один из трех вариантов, которые система предлагает, является правильным.

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