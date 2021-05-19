Google создал приложение для выявления кожных заболеваний

 
Ексклюзивы
1/5
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 639
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 1017
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
1 Просмотров: 198
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 2052
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Просмотров: 603
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
Просмотров: 639
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
Просмотров: 243
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Просмотров: 225
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
6 Просмотров: 1476
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1 Просмотров: 558
Фото
Все фото
3
5
7
6
3
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
В Киеве впервые провели уникальную операцию - фото
В Киеве впервые провели уникальную операцию - фото
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Видео
Все видео
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Интервью
1/5
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 477
Она начинается, когда человек не получает этого - как бороться с зависимостью детей от игр
Она начинается, когда человек не получает этого - как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 306
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 216
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 261
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 612
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
18 мая 2021
Просмотров: 351
Не запити б
У жовтні я святкував день народження. Запросив колег. Першим прийшов заступник головного редактора. Дістав пляшку віскі і став виголошувати промову. ...
среда, 19 мая 2021 10:02

Google создал приложение для выявления кожных заболеваний

  Комментировать
Google создал приложение для выявления кожных заболеваний
В приложении люди должны сделать три снимка кожи, волос или ногтей с разных сторон. Фото: Google

Компания Google представила приложение, которое использует искусственный интеллект для определения состояния кожи, волос или ногтей по фото.

До конца года инструмент планируют запустить в тестовом режиме, сообщают в блоге Google. Люди, у которых возникают проблемы с кожей, ногтями или волосами, по большей части гуглят симптомы. Ежегодно поисковик фиксирует более 10 млрд подобных запросов. Разработчики считают, что эффективнее использовать приложение с искусственным интеллектом для понимания проблем с кожей, ногтями и волосами, чем пытаться словами описать симптомы.

"Мы надеемся, что приложение предоставит доступ к достоверной информации, чтобы можно было принять обоснованное решение относительно дальнейших действий", — объясняют в компании, но подчеркивают, что их инструмент не является медицинской диагностикой и не может заменить визит к дерматологу.

В приложении нужно сделать три снимка кожи, волос или ногтей с разных сторон. Затем ответить на вопросы, например, о типе кожи, других симптомах, о том, как давно возникла проблема. Приложение предложит список заболеваний, которые, вероятно, могут быть причиной. Искусственный интеллект может распознать 288 состояний кожи, ногтей и волос.

В 2019-м Google представил алгоритм, который может распознавать 26 кожных заболеваний. Эта разработка и стала основой усовершенствованного приложения. Его протестировали на примерно 1 тыс. изображениях дерматологических проблем, поэтому алгоритм определяет три наиболее вероятных варианта. Google заявляет, что в 84% случаев один из трех вариантов, которые система предлагает, является правильным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме

Канадские специалисты из сферы молекулярной биологии разработали вакцину против коронавируса растительного происхождения. Исследования показали, что она не вызывает существенных побочных эффектов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Google создал приложение для выявления кожных заболеваний». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
мая

Киевлянка вышла за короля

Принц Гарри женился на Меган Маркл

Двух украинцев осудили за "расстрел" российских солдат

Самое читаемое
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
7
 Просмотров: 16542
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
 Просмотров: 10512
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
4
 Просмотров: 7731
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука Просмотров: 4554
Девушка едва не откусила в ресторане пенис своему партнеру
Девушка едва не откусила в ресторане пенис своему партнеру Просмотров: 4149
Здоровье
Без побочных эффектов: создали Covid-вакцину растительного происхождения
Без побочных эффектов: создали Covid-вакцину растительного происхождения Просмотров: 252
Перенесенный ковид может вызвать выпадение волос
Перенесенный ковид может вызвать выпадение волос
 Просмотров: 90
Диетолог рассказала, когда чай становится опасным
Диетолог рассказала, когда чай становится опасным Просмотров: 243
В Украине обнаружили еще более 5 тыс. новых случаев Covid-19 – где больше всего
В Украине обнаружили еще более 5 тыс. новых случаев Covid-19 – где больше всего Просмотров: 504
Создали первую в мире вакцину от астмы
Создали первую в мире вакцину от астмы Просмотров: 198
Больше всего комментируют
8
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
6
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
5
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
4
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
1
Создали пулемет
Голосов: 1191
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть