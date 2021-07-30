Солнечную Бразилию засыпало снегом

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Бразильцы вышли на улицы, чтобы лепить снеговиков и кидаться снежками, так как необычно выпал снег по всей стране. В Южном полушарии сейчас зима.

На фото из обычно залитой солнцем страны видно, как тепло одетые люди играют в снежки в городе Бом-Жезус. В более чем в 40 городах Бразилии выпал снег, поскольку суровая зима в этом году несет холодные температуры. Об этом пишет Mirror.

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Сообщается, что снег зафиксирован в городах Пелотас, Сан-Франциско-де-Паула, Грамаду, Карлос Барбоса, Баге, Эрвал, Пиратини, Кашиас-ду-Сул, Марау и Фарропилья. В других частях страны град обрушился на крыши.

Необычно холодная погода в Бразилии уже привела к росту мировых цен на кофе и сахар. По словам партнера консалтинговой фирмы Rural Clima Марко Антонио ду Сантуша пятница, 30 июля, стала самым холодным днем в этом году.

С усилением полярных воздушных масс в большинстве сельскохозяйственных регионов юга и центра Бразилии стало еще холоднее. Так, вероятность заморозков в регионах, где выращивают кофе, сахарный тростник и апельсин, резко возросла.

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В начале этой недели цены на арабику достигли почти семилетнего максимума, поскольку необычные холода повлияли на урожай в Бразилии - крупнейшем мировом производителе кофе.

24 июля в 19 районах центральной части ЮАР установлен рекорд низкой температуры. Не обошлось и без осадков - выпал снег. В городе Кимберли температура воздуха -9,9°C. Таких низких температурных показателей в регионе не регистрировали за весь период метеорологических наблюдений.