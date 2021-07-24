В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 2133
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 279
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 81
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 8640
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 351
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 648
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 387
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 531
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1143
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 252
Фото
Все фото
7
9
6
5
5
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Увиденное вызывает мурашки: поразительная история дружбы человеком и собаки
Увиденное вызывает мурашки: поразительная история дружбы человеком и собаки
Церковный праздник 24 июля: перечень святых, которым сегодня молятся
Церковный праздник 24 июля: перечень святых, которым сегодня молятся
Именинники 23 июля - кто сегодня празднует день ангела
Именинники 23 июля - кто сегодня празднует день ангела
Именинники 22 июля: у кого сегодня день ангела и как назвать ребенка
Именинники 22 июля: у кого сегодня день ангела и как назвать ребенка
Видео
Все видео
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Создали садового работа на замену 50 млн работников
Создали садового работа на замену 50 млн работников
Заливает даже пустыню: в ОАЭ искусственно вызвали дожди
Заливает даже пустыню: в ОАЭ искусственно вызвали дожди
На пляже кусают жуки, в море - жалят медузы - блогер оценил дикий отдых в Приморском
На пляже кусают жуки, в море - жалят медузы - блогер оценил дикий отдых в Приморском
Превратили поле в произведение искусства. Высеяли наибольший герб Украины
Превратили поле в произведение искусства. Высеяли наибольший герб Украины
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 675
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
1 Просмотров: 1188
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 495
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1143
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 657
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 261
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
суббота, 24 июля 2021 17:08

В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры

  Комментировать
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры
По прогнозам синоптиков такая погода продержится в течение недели. Фото: Kristin Vogt from Pexels

24 июля в 19 районах центральной части Южно-Африканской Республики установлен рекорд низкой температуры. Не обошлось и без осадков - выпал снег.

В городе Кимберли температура воздуха минус 9,9° С. Таких низких температурных показателей в регионе не регистрировали за весь период метеорологических наблюдений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наводнения в Германии: в стране вновь прогнозируют непогоду

Впервые за много лет в различных районах страны выпал снег. В Йоханнесбурге температура воздуха ночью опустилась до минус 7 ° С. В прошлый раз подобный холодовой рекорд зафиксировали 19 июля 1995 - минус 6,3 ° С. По прогнозам синоптиков такая погода продержится в течение недели.

Турция страдает от масштабных наводнений в результате сильных ливней. Черноморское побережье пострадало больше всего, ведь именно там разбушевалась стихия. Затопило город Архави и несколько поселков рядом. В этот район можно добраться только на лодках.

ua.korrespondent.net
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Зверские убийства для развлечения: 19-летних маньяков приговорили к пожизненному

Бывший царь впервые в истории был демократически избран премьером

Борьба за престол: князья истребляли друг друга

Известный писатель начал писать в тюрьме, сидя за растрату средств банка

Археолог высоко в горах нашел новое чудо света

Самое читаемое
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 9666
&quot;Спим на базаре, моемся в мисках&quot; - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
5
 Просмотров: 8640
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
7
 Просмотров: 8262
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
 Просмотров: 6822
Археолог высоко в горах нашел новое чудо света
Археолог высоко в горах нашел новое чудо света
 Просмотров: 6606
Интересно
Зонд NASA отправится к спутнику Юпитера: когда состоится исторический полет
Зонд NASA отправится к спутнику Юпитера: когда состоится исторический полет 1 Просмотров: 90
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
7
 Просмотров: 8253
Не успели продать, потому что конфисковали: США вернет Украине ценные артефакты
Не успели продать, потому что конфисковали: США вернет Украине ценные артефакты Просмотров: 666
Увиденное вызывает мурашки: поразительная история дружбы человеком и собаки
Увиденное вызывает мурашки: поразительная история дружбы человеком и собаки
9
 Просмотров: 2304
Традиции 24 июля: что сегодня нельзя делать, чтобы не потерять щастье
Традиции 24 июля: что сегодня нельзя делать, чтобы не потерять щастье Просмотров: 387
Больше всего комментируют
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
3
Соратник Авакова ушел из МВД
3
МИД удивило прекращении дела Чауса Молдовой
3
Белый дом назовет кандидатов на должность посла в Украине
2
Украина получила первую медаль на Олимпиаде
Голосов: 1096
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть