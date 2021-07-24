В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры

По прогнозам синоптиков такая погода продержится в течение недели. Фото: Kristin Vogt from Pexels

24 июля в 19 районах центральной части Южно-Африканской Республики установлен рекорд низкой температуры. Не обошлось и без осадков - выпал снег.

В городе Кимберли температура воздуха минус 9,9° С. Таких низких температурных показателей в регионе не регистрировали за весь период метеорологических наблюдений.

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Впервые за много лет в различных районах страны выпал снег. В Йоханнесбурге температура воздуха ночью опустилась до минус 7 ° С. В прошлый раз подобный холодовой рекорд зафиксировали 19 июля 1995 - минус 6,3 ° С. По прогнозам синоптиков такая погода продержится в течение недели.

Турция страдает от масштабных наводнений в результате сильных ливней. Черноморское побережье пострадало больше всего, ведь именно там разбушевалась стихия. Затопило город Архави и несколько поселков рядом. В этот район можно добраться только на лодках.