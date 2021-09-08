СМИ будут карать за клевету комментариях под их материалами в соцсетях

За комментарии под публикаций СМИ теперь смогут штрафовать / Getty Images

Верховный суд Австралии постановил, что австралийские новостные агентства могут привлекать к ответственности за клевету в комментариях, размещенных читателями под их материалами в соцсетях. Это решение может иметь широкие последствия.

Решения приняли после того, как бывший заключенный-подросток подал в суд на издателей из-за комментариев в Facebook, размещенных под статьями о жестоком обращении с ним в тюрьме. Об этом пишет ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Абрамович судится из-за книги о Путине

В 2016 году жестокое обращение с 17-летним Диланом Уоллером в тюрьме для несовершеннолетних показали в телевизионном репортаже. Шокирующие кадры прикованного к стулу подростка вызвали протест и публичное расследование. Историю освещали в СМИ, включая статьи, распространённые в Facebook. Многие пользователи комментировали эти новости в Facebook об Уоллере, которого освободили в начале 2017-го.

Позже в том же году Уоллер подал в суд на Sydney Morning Herald, The Australian и Sky News Australia за разрешение комментариев, которые, по его словам, были клеветой. В течение четырехлетнего судебного процесса СМИ утверждали, что не ответственны, поскольку не могут считаться издателями комментариев читателей. Они утверждали, что для того, чтобы быть издателем, им нужно заранее знать читателей и их намерения. Но Верховный суд, а затем Высокий суд отклонили этот аргумент.

В постановлении говорилось, что при создании общедоступной страницы в Facebook и размещении на ней новостных материалов СМИ "способствовали и поощряли публикации" комментариев пользователей. По мнению судей, медиакомпании "были издателями" этих комментариев. Команда юристов Уоллера назвала это "историческим шагом" для защиты от "явных атак толпы в соцсетях".

"Это положит ответственность за отслеживание публичных комментариев на медиакомпании с огромными ресурсами в обстоятельствах, когда они знают, что существует большая вероятность, что лицо опорочат", - заявили юристы.

Но СМИ выразили тревогу по поводу масштабов прецедента в стране, где уже действуют ограничительные законы о дезинформации. Некоторые медиагруппы уже протестировали функцию в Facebook, автоматически отклчающую комментарии к сообщениям. Эксперты говорят, что это постановление также поднимает более широкие вопросы, касающиеся свободы слова.

Королевский источник сообщил, что команда юристов королевы Елизаветы II ведет переговоры с экспертами по клевете после шквала критики со стороны принца Гарри и Меган Маркл.