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воскресенье, 22 августа 2021 23:25

Елизавета II наймет адвокатов для защиты от Меган Маркл

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Елизавета II наймет адвокатов для защиты от Меган Маркл
Команда юристов королевы ведет переговоры с экспертами о клевете после шквала критики со стороны Гарри и Меган. Фото: скриншот с видео

Королевский источник сообщил, что команда юристов Елизаветы II ведет переговоры с экспертами по клевете после шквала критики со стороны принца Гарри и Меган Маркл, пишетThe Sun.

По словам источника, монарх уже якобы приказала старшим дворцовым помощникам спланировать юридический отпор скандальным заявлениям принца Гарри и Меган Маркл. Команда юристов королевы ведет переговоры с экспертами по клевете после шквала критики со стороны Гарри и Меган.

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Как известно, принц Гарри планирует выпустить откровенные мемуары в следующем году. "Всему есть предел. Королеве и ее семье уже достаточно атак, поэтому они наняли адвокатов. Гарри и Меган узнают и поймут, что повторные нападения недопустимы", — рассказал королевский источник.

Команда королевы рассматривает возможность отправки юридических предупреждений компании Penguin Random House, которая планирует опубликовать мемуары принца Гарри.

"Если кто-то был упомянут в книге и обвинен в чем-либо напрямую, это может быть клеветой, а также нарушением прав на частную семейную жизнь. Есть опасения, что американская общественность попадет в ловушку того, что говорят Гарри и Меган", — добавил источник.

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В марте на экраны вышло сенсационное интервью Меган Маркл и принца Гарри телеведущей Опре Уинфри. Супруги впервые рассказали о конфликтах в королевской семье, расистские проявления и истинные причины ухода от британской монархии. Меган рассекретила, что вышла замуж за Гарри за три дня до публичной церемонии. Впоследствии оказалось, что она солгала.

Заявила, что королевская семья клеветали ее и заставляла воздерживаться от публичных выступлений. Угрожали лишить детей супругов охраны и титула. Во время первой беременности Меган не оставляли мысли о самоубийстве. Из-за давления британской прессы она просыпалась среди ночи от непонимания, что делать дальше. В заголовках ее часто сравнивали с подругой и использовали расистские высказывания. Принц Гарри публично просил это остановить.

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