Смерть Марадоны: какими были последние слова футболиста

Легендарный футболист, бывший нападающий сборной Аргентины и чемпион мира 1986 года Диего Марадона за несколько минут до смерти сказал, что ему плохо.
Об этом сообщает телеканал Todo noticias.
После завтрака Марадона сказал: "Мне плохо" и пошел спать.
Родные футболиста вызвали скорую, но когда врачи прибыли, мужчина уже не мог дышать. Его интубировали, пытались реанимировать, но тщетно. Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Марадона попал в больницу после празднования собственного дня рождения
Прощание с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной состоится в президентском дворце. Двери резиденции Casa Rosada будут открыты с утра вторника для всех желающих проститься с талантливым футболистом. Ожидается не менее 1 млн человек.
Комментарии