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четверг, 26 ноября 2020 10:32

Смерть Марадоны: какими были последние слова футболиста

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Смерть Марадоны: какими были последние слова футболиста
Родные футболиста вызвали скорую, но когда врачи прибыли, Марадона уже не мог дышать. Фото: Reuters

Легендарный футболист, бывший нападающий сборной Аргентины и чемпион мира 1986 года Диего Марадона за несколько минут до смерти сказал, что ему плохо.

Об этом сообщает телеканал Todo noticias.

После завтрака Марадона сказал: "Мне плохо" и пошел спать.

Родные футболиста вызвали скорую, но когда врачи прибыли, мужчина уже не мог дышать. Его интубировали, пытались реанимировать, но тщетно. Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет.

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Прощание с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной состоится в президентском дворце. Двери резиденции Casa Rosada будут открыты с утра вторника для всех желающих проститься с талантливым футболистом. Ожидается не менее 1 млн человек.

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