С Марадоной будут прощаться в президентском дворце

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Фото: REUTERS

Прощание с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной состоится в президентском дворце.

Двери резиденции Casa Rosada будут открыты с утра вторника для всех желающих проститься с талантливым футболистом. Ожидается не менее 1 млн человек. Соответствующую информацию сообщил источник в правительстве, пишет The Guardian.

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Кроме того, толпы людей уже собрались возле обелиска в Буэнос-Айресе, который подсветили цветами флага из-за смерти национального героя. Поклонники Марадоны также собираются возле стадиона, где тот начинал карьеру.

Президент страны объявил 3 дня национального траура, чтобы почтить память Диего Марадоны - "лучшего футболиста в мире и человека, который сделал аргентинцев безмерно счастливыми".

Диего Марадоны не стало 25 ноября в возрасте 60 лет. Он умер дома от остановки сердца. Перед тем имел 2 сложные операции. Марадона выступал на позициях атакующего полузащитника и нападающего, а завершил карьеру в 1997-го. Представлял клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз". За сборную Аргентины он провел 91 матч и забил 34 гола. Главным успехом в карьере Марадоны стала победа на чемпионате мира 1986 года.