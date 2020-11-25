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среда, 25 ноября 2020 18:34

Умер футболист Диего Марадона

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Умер футболист Диего Марадона
Фото: Reuters

Умер бывший нападающий сборной Аргентины и чемпион мира 1986 года Диего Марадона.

Футболист умер в своем доме в Буэнос-Айрес. Ему было 60 лет, сообщает Clarin.

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Сообщается, что футболист перенес остановку сердца.

Адвокат Марадоны подтвердил, что футболист умер.

Марадону в начале ноября госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. 11 ноября его выписали.

Легенду футбола Диего Марадону выписали из больницы после оперативного вмешательства на мозге. Аргентинец перенес срочную операцию на головном мозге после диагностирования субдуральной гематомы. Марадону госпитализировали 2 ноября, через 3 дня после его 60-летия.

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