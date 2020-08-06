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четверг, 06 августа 2020 16:05

Сколько санкционных продуктов уничтожили в России за пять лет

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Сколько санкционных продуктов уничтожили в России за пять лет
Для усиления контроля в России были открыты временные контрольные ветеринарные пункты. Фото: AFP

36,17 тыс. т продукции, поступившей из стран, находящихся под российским продовольственным эмбарго, было уничтожено в России с 6 августа 2015 года.

Было утилизировано 34,94 тыс. т продукции растениеводства и 1,23 тыс. т - животноводства, сообщает Россельхознадзор.

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За семь месяцев 2020 года уничтожено 1,89 тыс. т запрещенной к ввозу продукции, из нее 1,87 тыс. т - растительной.

Для усиления контроля были открыты временные контрольные ветеринарные пункты.

Отмечается, что продукция растениеводства зачастую поступала под видом "товаров прикрытия" (кофе, пиломатериалы, оборудование) через страны - члены Евразийского экономического союза (кроме России - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. - Gazeta.ua).

Российское правительство внесло в Госдуму проект закона о введении новых экономических ограничений в отношении Украины. Предлагается запретить прием денежных средств и осуществление трансграничных платежей от получателей, включенных в санкционный список.

Российская Федерация ввела санкции против Украины в 2015 году. Такие же санкции страна-агрессор ввела в отношении ряда стран, поддержавших антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

В конце 2019-го экс-премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова обсуждать отмену санкций против Украины при условии аналогичных действий со стороны Киева.

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06
августа

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