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среда, 29 июля 2020 16:21

Россия вводит новые санкции против Украины

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Россия вводит новые санкции против Украины
Российское правительство планирует расширить санкции против Украины. Фото: pixabay.com

Российское правительство внесло в Госдуму проект закона о введении новых экономических ограничений в отношении Украины, в частности, против ряда лиц и украинских компаний.

Как сообщает российское издание ТАСС, предлагается запретить прием денежных средств и осуществление трансграничных платежей от получателей, включенных в санкционный список.

Перечень ограничений, наложенных на ряд лиц и компаний в рамках указа "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", подписанный Путиным в октябре 2018 года, будет расширен.

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Российская Федерация ввела санкции против Украины в 2015 году. Такие же санкции страна-агрессор ввела в отношении ряда стран, поддержавших антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

В конце 2019-го экс-премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова обсуждать отмену санкций против Украины при условии аналогичных действий со стороны Киева.

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