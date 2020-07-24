В России будут сажать за слова "Крым — это Украина"

Россия изменила закон об экстремизме, теперь за непризнание аннексии Крыма можно получить реальный срок. Фото: reuters.com

Совет Федерации России одобрил изменения в закон "О противодействии экстремистской деятельности".

Как сообщает glavred.info, отныне любые действия, связанные с трактовкой территориальной целостности РФ, приравнены к экстремизму.

Это касается и аннексированного в 2014 году Крыма, который РФ вопреки позиции международного сообщества и официального Киева считает своей территорией.

В частности, под действие закона подпадают призывы вернуть аннексированный Россией полуостров Украине.

За это можно будет заплатить штраф от 30 до 50 тыс. руб. для рядовых граждан России, от 60 до 100 тыс. руб. — для должностных лиц, от 200 до 300 тыс. руб. — для компаний.

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Если же человек совершил с точки зрения законодательства РФ нарушение, его могут отправить за решетку на срок до 4 лет.

Действия по отчуждению территорий будут караться 10-летним тюремным заключением.

Авторы принятого закона отметили, что вопрос ответственности за те или иные действия или заявления до конца не урегулирован. Им будет заниматься Верховный суд.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее уже заявлял, что действие закон коснется и зарубежных коллег. Например, украинских чиновников, которые делают заявления о правовом и политическом статусе Крыма, подчеркнул российский политик.

"В случае приезда в нашу страну они могут быть арестованы. И можно требовать их экстрадиции сюда", — сказал Володин.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. Аннексия Крыма РФ признана международным сообществом незаконной, против агрессора применяются санкции.