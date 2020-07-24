Кадыров ввел против госсекретаря США смешные санкции

Кадыров запретил въезд Помпео. Фото: Reuters

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров никак не успокоится после введения против него и его семьи американских санкций. Сначала он опубликовал фото с пулеметами и вспомнил госсекретаря США Майка Помпео, теперь запретил главе Госдепартамента въезд в Чечню.

Также Кадыров заявил, что заблокировал все счета Помпео в чеченских банках, сообщает Интернет-газета "Грани.Ру".

Кроме того, опубликовано видео с Кадыровым, в котором он заявляет, что ранее приглашал Помпео в гости. Теперь приглашение отменяется, а главу Госдепартамента включили "во все санкции, которые есть в республике".

Госсекретарь США не стал отвечать на эти заявления. Да и не известно, есть ли у него он вообще какие-то счета в чеченских банках.

В своей речи Кадыров также почему-то вспомнил Службу безопасности Украины. Чеченский лидер заявил, что получил от спецслужб какую-то информацию, что якобы афроамериканца Джорджа Флойда убили по заказу Помпео.

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Кроме того, в своем Telegram-канале Кадыров возмутился, что санкции были введены против его жены и двух старших дочерей.

"Ладно, если бы я был сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против моей жены и моих дочерей? ... Кстати, у меня кроме старших двух дочерей еще 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки", - написал он.

Интересно, что по поводу американских санкций лидер Чечни беспокоится уже несколько дней. Только Госдепартамент США назвал Рамзана Кадырова ответственным за нарушения прав человека в Чечне и запретил въезд - Кадыров опубликовал в "Телеграме" фотографию с двумя пулеметами и упомянул Помпео. На следующий день Муфтият Чечни объявил Госдепартамент "террористической организацией № 1". И в этот же день Кадыров опубликовал видео, в котором пригласил в гости Помпео - якобы, чтобы тот сам увидел, есть ли в Чечне нарушения прав человека.