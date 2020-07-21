Семью Кадырова США внесли в санкционный список. Тот ответил фото с пулеметами

Санкции ввели против членов семьи Кадырова. Тот ответил фото. Kadyrov_95

Госдепартамент США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в санкционный список за грубые нарушения прав человека.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает издание Бабель. Он отметил, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, такие как незаконные аресты, пытки, необоснованное содержание под стражей, внесудебные казни. Руководство Чечни использовало пандемию коронавируса как оправдание для новых незаконных ограничений прав человека в Чечне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кадыров Зеленскому: "Вам придется ответить передо мной!"

Санкции ввели против членов семьи Кадырова - его жены и дочерей. Сам Кадыров в ответ на решение США опубликовал в Telegram фото, где он позирует с пулеметами, и добавил подпись: "Помпео, мы принимаем бой. Дальше будет интереснее".

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского "определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения за "видео "Квартала 95", которое его оскорбило.