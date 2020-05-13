Страницу Рамзана Кадырова в Instagram заблокировали

В Instagram заблокировали страницу одиозного главы Чечни. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev

Компания Facebook Inc. заблокировала страницу главы Чечни Рамзана Кадырова в принадлежащей ей социальной сети Instagram.

Как пишет РБК, принятое решение объяснили соблюдением введенных в отношении Кадырова санкций.

"Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами", - уточнил представитель Facebook в комментарии изданию.

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При попытке зайти на страницу Кадырова в Instagram появляется сообщение о ее недоступности.

Санкции в отношении Кадырова введены в соответствии с так называемым законом Магнитского. Их введение в США объяснили тем, что считают одиозного российского чиновника ответственным за "убийства, пытки и другие масштабные нарушения прав человека".

США могут наложить санкции на Китай за отказ сотрудничать при расследовании происхождения коронавируса.