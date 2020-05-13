Страницу Рамзана Кадырова в Instagram заблокировали

 
Ексклюзивы
1/5
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 45
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1152
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 873
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 954
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 4698
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 423
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3150
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4842
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 747
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3960
Фото
Все фото
20
12
3
8
8
На аттракционах и с оружием - как развлекались монахини в прошлом веке
На аттракционах и с оружием - как развлекались монахини в прошлом веке
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Видео
Все видео
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Водолазы "Бессмертного полка" с портретами ветеранов опустились на дно: буквально
Водолазы "Бессмертного полка" с портретами ветеранов опустились на дно: буквально
Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов
Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Интервью
1/5
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 954
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3150
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 747
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3960
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1899
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
12 мая 2020
Просмотров: 675
Колишній
– Як думаєш, у нього зараз хтось є? – подруга Оксана вкотре заходить на сторінку колишнього в соцмережі. – Клявся, що однолюб. ...
среда, 13 мая 2020 12:51

Страницу Рамзана Кадырова в Instagram заблокировали

  Комментировать
Страницу Рамзана Кадырова в Instagram заблокировали
В Instagram заблокировали страницу одиозного главы Чечни. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev

Компания Facebook Inc. заблокировала страницу главы Чечни Рамзана Кадырова в принадлежащей ей социальной сети Instagram.

Как пишет РБК, принятое решение объяснили соблюдением введенных в отношении Кадырова санкций.

"Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами", - уточнил представитель Facebook в комментарии изданию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кадыров отказался открывать границы Чечни по требованию премьер-министра России

При попытке зайти на страницу Кадырова в Instagram появляется сообщение о ее недоступности.

Санкции в отношении Кадырова введены в соответствии с так называемым законом Магнитского. Их введение в США объяснили тем, что считают одиозного российского чиновника ответственным за "убийства, пытки и другие масштабные нарушения прав человека".

США могут наложить санкции на Китай за отказ сотрудничать при расследовании происхождения коронавируса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Страницу Рамзана Кадырова в Instagram заблокировали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

За полгода до смерти Лобановский сказал жене: "Если останусь без футбола - умру"

Арестовали сторонника украинизации

"Формуле-1" исполняется 70 лет

Покушение на Папу: снайпер выстрелил шесть раз

Николай Хвильовой застрелился в кабинете

Самое читаемое
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 21816
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 1 Просмотров: 19667
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 18495
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
27
 Просмотров: 16398
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет 2 Просмотров: 12924
Мир
Польша продлила контроль на границах с ЕС
Польша продлила контроль на границах с ЕС Просмотров: 144
Самая старая жительница Испании поборола коронавирус
Самая старая жительница Испании поборола коронавирус Просмотров: 63
Пандемия голода: мир предупредили о страшных последствиях Covid-19
Пандемия голода: мир предупредили о страшных последствиях Covid-19 Просмотров: 261
В России могут выбирать президента по почте - у Путина готовят законопроект
В России могут выбирать президента по почте - у Путина готовят законопроект Просмотров: 81
В Европарламенте требуют открыть внутренние границы ЕС
В Европарламенте требуют открыть внутренние границы ЕС Просмотров: 360
Больше всего комментируют
4
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
4
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
4
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
3
ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну - волонтер Гай
Голосов: 101
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua