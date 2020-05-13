США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект

В США могут ввести санкции против Китая Фото: reuters

США могут наложить санкции на Китай за отказ сотрудничать при расследовании происхождения коронавируса.

Во вторник, 12 мая, сенаторы от Республиканской партии представили законопроект "Об ответственности с COVID-19" позволит американскому президенту иметь для этого полномочия, пишет ТСН.

"Замалчивание истины на фоне вспышки коронавируса Коммунистической партией Китая не может бесконтрольно продолжаться. Законопроект позволит президенту принять соответствующие меры против правительства Китая, чтобы предотвратить подобные вспышки в будущем", - сказал сенатор Роджер Викер.

Сенатор предложил Трампу в течение 60 дней заверить Конгресс, что Китай предоставил полный отчет по возникновению COVID-19, закрыл все "мокрые рынки", а также освободил сторонников демократии в Гонконге, арестованных после начала пандемии.

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Президент США после внедрения этого закона сможет ввести санкции, заключающиеся в замораживании активов, запрете на поездки, аннулировании виз, ограничении на выдачу кредитов китайским предприятиям американскими учреждениями и запрет на листинг китайских фирм на американских биржах.

Китайское правительство скрывал новости о вирусе, заставляя молчать или "исчезать" врачей, уничтожая доказательства в лабораториях и отказываясь предоставлять живые образцы международным ученым, работавшим над созданием вакцины. Такие обвинения опубликовали 15-страничном досье, подготовленном спецслужбами США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии (альянсом "Пяти глаз" (Five Eyes), сообщает The Daily Telegraph.