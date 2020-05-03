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воскресенье, 03 мая 2020 16:12

Нападение на международную прозрачность - спецслужбы обвинили Китай в сокрытии вируса

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Нападение на международную прозрачность - спецслужбы обвинили Китай в сокрытии вируса
Китай обвинили в распространении вируса. Фото: УНН

Китайское правительство скрывал новости о вирусе, заставляя молчать или "исчезать" врачей, уничтожая доказательства в лабораториях и отказываясь предоставлять живые образцы международным ученым, работавшим над созданием вакцины. Такие обвинения опубликовали 15-страничном досье, подготовленном спецслужбами США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии (альянсом "Пяти глаз" (Five Eyes), сообщает The Daily Telegraph.

Страна сделала "нападение на международную прозрачность", унесшего десятки тысяч жизней, ставя "под угрозу другие страны", пишут эксперты.

Спецслужбы расследуют состоялся ли нечаянный утечка вируса из лаборатории в Ухане. В исследованиях под руководством ученого Ши Чженли нашли участки, вызывающие обеспокоенность.

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Цитируют, в частности, работу ученых по выявлению образцов коронавируса из пещеры в провинции Юньнань в 2013 году. Тогда оказалось, что один из вирусов, обнаруженных в ходе исследования, на 96% генетически схожий с вирусом SARS-CoV-2. Также спецслужбы рассматривают исследования той же группы по синтезу коронавируса, полученного от летучей мыши, которого невозможно было вылечить.

5 дней подряд в Китае ни один человек не умер от коронавирусной инфекции.

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