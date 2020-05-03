Коронавирус отступает: за 5 дней в Китае никто не умер от COVID-19

В Китае от коронавируса вылечились 77713 людей, умерли 4633. Фото: www.pexels

5 дней подряд в Китае ни один человек не умер от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая.

Отмечается, что вчера на территории страны обнаружили 2 новых случая заражения COVID-19. Один из них был привезен из-за границы. Кроме этого, официальный Пекин сообщил о 12 бессимптомных случаях заболевания.

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По данным официальных властей, в стране осталось 531 активных случаев болезни. Излечились 77713 человек. Умерли 4633.

11 последних пациентов с коронавирусом выписали из больницы китайского Уханя, который ранее был эпицентром распространения инфекции. Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 в Ухане сократилось до нуля,