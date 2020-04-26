В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

В Ухане больше нет тяжелых пациентов с коронавирусом. Фото: pixabay

11 последних пациентов с коронавирусом выписали из больницы китайского Уханя, который ранее был эпицентром распространения инфекции.

Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 в Ухане сократилось до нуля, заявил представитель Национальной комиссии по охране здоровья в Китае, передает Xinhua.

По данным комиссии, в Ухане дома лечатся еще 12 пациентов с коронавирусом, нет ни одного человека в тяжелом состоянии.

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В провинции Хубэй и самом городе Ухань сообщили, что за 25 апреля не обнаружили новых подозрений на коронавирус, новых подтвержденных случаев и смертей.

За все время в провинции Хубэй было 68128 пациентов с инфекцией, из них 50 333 - в Ухане.

В китайском Ухане, откуда началась вспышка Covid-19, пересчитали жертв болезни. И цифра умерших увеличилась вдвое - на 1290 человек. То есть, теперь в самом Ухане известно о 3869 умерших от Covid-19.