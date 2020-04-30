Трамп рассматривает варианты, как наказать Китай за пандемию

Американский президент Дональд Трамп обвиняет в глобальной пандемии Китай. Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп обвиняет в глобальной пандемии Китай.

Он рассматривает различные варианты с точки зрения последствий для Пекина из-за вируса. Об этом сообщает Reuters после общения с лидером США.

"Я могу много", - сказал Трамп.

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По словам журналистов, американский президент возлагает на Китай вину за глобальную пандемию, которая унесла жизни по меньшей мере 60 тыс. граждан США и привела экономику страны к глубокой рецессии, ставя под угрозу еще один 4-летний срок президентства Трампа.

По его мнению, Китай "сделает все", чтобы не дать ему победить на следующих выборах, одновременно КНР поддерживает его оппонента Джо Байдена.

Bloomberg со ссылкой на секретный отчет Белого дома сообщил, что публичная отчетность Китая является неполной и, вероятно, поддельной. В отчете также отмечается, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса типа Covid-19.