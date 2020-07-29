Россия отправила гумконвой для ОРДЛО - первый с начала пандемии коронавируса

Россия отправила очередной гумконвой для оккупированного Донбасса. Фото: Facebook/ТСН

В четверг, 30 июля, на оккупированный Донбасс прибудет так называемый гуманитарный конвой от МЧС России.

Как сообщает пресс-служба террористического образования МЧС ДНР, в его составе - медикаменты и медицинское имущество.

Разгрузка пройдет на складах хранения в Донецке.

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Это уже 97-й по счету "гумконвой" за время войны на Донбассе и 1-й с момента объявления карантина. В последний раз гуманитарные конвои из России прибывали в Донецк и Луганск 19 декабря 2019 года. Украинской стороне традиционно не дали ознакомиться с содержанием груза.

Во время пандемии Донецк и Луганск также неоднократно получали помощь от Международного комитета Красного Креста.

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