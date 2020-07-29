Зеленский назвал имя вероятного главы украинской делегации в "Минске"

Зеленский обсуждает с Кравчуком возможность присоединения к ТКГ. Фото: ukrinform.ua

Первый президент Украины Леонид Кравчук может присоединиться к украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом журналистам на брифинге сообщил президент Владимир Зеленский.

"Надо найти баланс: человек, с которым разговаривает Россия; человек, которого уважают в Украине; человек, который может доминировать за столом переговоров; человек, который может среагировать и не изменить Украине в очень сложные моменты; человек с опытом; человек, который не является ни правым, ни левым, а центрист, который балансирует и которого уважает большинство населения Украины, как на востоке, так и на западе", — уточнил он.

Одним из таких претендентов является первый заместитель в ТКГ, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Однако кандидатура Кравчука также обсуждается и, по словам Зеленского, есть "еще пару кандидатур".

Официальное подтверждение той или иной кандидатуры появится в ближайшие дни.

"В любом случае те люди, о которых я сказал, будут в этой группе: советниками, руководителями направлений или руководителем ТКГ в целом", — заявил глава державы.

Сейчас обязанности главы украинской делегации в ТКГ на Минских переговорах временно исполняет вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников.