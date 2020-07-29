Стало известно имя временного преемника Кучмы в ТКГ

Назвали имя временного главы украинской делегации в ТКГ вместо Кучмы. Фото: unian.ua

Обязанности главы украинской делегации в ТКГ на Минских переговорах временно будет исполнять вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников.

Об этом он заявил сам во время онлайн-конференции "Минский процесс: постепенный успех или политический тупик".

Решение принято после того как глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма решил прекратить свою деятельность на переговорах в Минске.

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"Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока буду определенное время управлять этими процессами. Но хочу обратить внимание, что дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в состав делегации", - отметил Резников.

До указа об изменении состава делегации ее главой официально остается Леонид Кучма. Нового руководителя должен назначить президент.

Ранее именно кандидатуру Резникова наиболее вероятным преемником Кучмы на Минских переговорах назвал представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ, журналист Сергей Гармаш.