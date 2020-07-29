Спрогнозировали, кто возглавит ТКГ вместо Кучмы

Резникова прогнозируют на место Кучмы. Фото: president.gov.ua

Украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе после ухода второго президента Леонида Кучмы, скорее всего, возглавит вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Я считаю, что лидером группы, скорее всего, станет Алексей Резников. Поскольку за время моей работы в ТКГ я Кучму как раз ни разу там не видел", – заявил представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавив, что "повышение" Резникова было бы вполне логичным.

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По его словам, после новости об отставке Кучмы Россия также думает над тем, чтобы изменить состав своей делегации в ТКГ.

Второй президент Украины Леонид Кучма сложил полномочия председателя делегации Украины в ТКГ в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, о чем было официально объявлено 28 июля. Действующий глава государства Владимир Зеленский поблагодарил Кучму за работу, а он пообещал и в дальнейшем в случае необходимости делиться своим опытом.