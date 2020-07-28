Российский канал навсегда заблокировали в Youtube

Youtube удалил российский канал. Фото: Reuters

Аккаунт российского телеканала "Царьград" видеохостинг заблокировал Youtube навсегда - без возможности восстановления. Удалили канал без предупреждения.

Администрация канала считает, что это "политическая месть", публикуя соответствующие комментарии в Twitter.

"Наш канал заблокировали за то, что его основатель под антироссийскими санкциями", - позже объяснили редакторы канала.

Также они заявили, что "не боятся говорить правду" и пригласили свою аудиторию смотреть выпуски на российских хостингах, которые заблокированы в Украине.

Между тем в сообщении Google указано, что аккаунт "Царьграда" заблокирован за нарушение "экспортного законодательства".

Канал себя позиционирует как "первый русский консервативный информационно-политический". Видеоконтент канала несет в себе дух "восхваления Российской империи", а также распространяет различные теории конспирологов, пропаганду против Украины, США и Евросоюза.

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Основателем канала является российский бизнесмен Константин Малофеев. С 2014 года на него наложены международные санкции по обвинениям в спонсировании терроризма, в частности - боевиков на Донбассе. Также на канале широко поддерживается аннексия Крыма и других территорий, куда вторглись русские войска.

В Украине Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания ранее предлагала ввести регулирование контента в YouTube, где теоретически размещаться любой противоправный контент.