В Нацсовете возьмутся за контент YouTube

5 канал Нацсовет отрегулирует контент YouTube

В Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания задумались о возможности регулирования YouTube и других ОТТ-платформ.

"Речь идет не только о YouTube, но и о других ОТТ-платформы в пакетах премиум. На платформах при предоставлении услуг по заказу может теоретически размещаться любой противоправный контент. От разжигание вражды к призывам свержения конституционного строя. В таких условиях его регулирования крайне необходимо", - говорит НВ Бизнес заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук.

Как регулирования может повлиять на работу популярных стриминг-платформ вроде Netflix пока неизвестно - детали законопроекта еще разрабатываются.

Сервис Netflix может стать жертвой регулирования от Нацсовета за того, что там представлен локальный российский контент, например - сериал "Троцкий". Кроме того, на платформе доступен украинский сериал "Нюхач", который запрещен в Украине.

"Журналисты выхватывают слова из контекста. Сейчас идет обсуждение о том, регулировать или нет. А если регулировать, то как. Риски, эффективность этого процесса, пользу и является ли она", - отметила Фещук.

Законопроект, в рамках которого будут прописаны условия регулирования ОТТ-платформ должен быть опубликован и вынесен на рассмотрение Верховной Рады в начале декабря этого года.

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Винницкий таксист-переселенец Андрей Турко в собственной машине устроил караоке. В его плей-листе - сотни тысяч песен. Покупает их через специальное приложение. Ролики с поющими пассажирами - Андрей загружает на youtube. Перед тем спрашивает разрешения.