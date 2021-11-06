Саакашвили планируют судить в тюрьме

Новый суд над экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили планируют провести в тюрьме. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили по новым обвинениям могут судить по особой процедуре – вне помещения суда.

На этом настаивает Министерство юстиции Грузии, заявил в эфире телеканала Rustavi2 министр юстиции Рати Брегадзе.

Основанием этой рекомендации является необходимость защитить общественный порядок и жизнь самого Саакашвили.

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"Мы все видели заявление службы государственной безопасности о том, что в случае выезда Саакашвили на суд из тюремного учреждения, судебный процесс будет прерван при участии 500-600 человек. А премьер-министр также заявлял, что есть возможные планы дестабилизации с убийством двух оппозиционеров. Мы этого не позволим. Безопасность заключенного будет защищена", – пояснил Брегадзе.

По его словам, министерство выступило со "строгой рекомендацией", чтобы суд согласился судить экс-президента в колонии №12, где тот сейчас отбывает наказание по приговорам, заочно вынесенным в предыдущие годы.

Михеил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. За восемь дней голодовки Саакашвили похудел на 12 кг, заявил адвокат. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили есть подозреваемым по другим уголовным делам.