Против Саакашвили нарушили четыре уголовных дела

Адвокат надеется, что Саакашвили помилуют. Фото: Reuters

В Грузии против политика Михеила Саакашвили нарушили четыре уголовных дела.

Его адвокат Бека Басилая назвал дела политизированными, сообщает "Суспільне".

"Эти дела неправовые, они все политизированные, все четыре уголовных дела. Когда Миша был президентом, он угощал своих гостей и платил государственными средствами. Это нормально. Речь не о больших деньгах, это ресторан и так далее. И теперь ему это выдвинули как обвинение. Когда он был в Чехии, принес на кладбище Вацлава Гавела цветы. Он купил их не за свои деньги, а за бюджетные. Это ему тоже стоило обвинения и уголовного дела. Это комично", - сказал юрист.

Другое дело касается помилования обвиняемых, когда Саакашвили был президентом. Последнее - о незаконном пересечении грузинской границы.

Вероятность помилования Басилая связывают с политической ситуацией в Грузии после местных выборов.

"Главное то, какая ситуация сложится в Грузии. 2 октября были выборы, на которых грузинская оппозиция получила хороший результат. Если будет оппозиционное движение расти, то я уверен, что наш президент изменит решение о помиловании Михеила. Сейчас она говорит, что не помилует его. Но это заявление она сделала перед выборами, чтобы дать мотивацию своим сторонникам. Будто вот Миша задержан, и президент не отпустит его", - сказал Басилая.

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Он считает, что если в ближайшие месяцы начнется протест, Саакашвили помилуют. Пол года назад в Грузии задержали одного из оппозиционных лидеров и через два месяца отпустили.

"Было давление людей, активистов, оппозиции. Большое внимание этому делу уделил Запад. Если будет внимание от Запада к Саакашвили, я уверен, что Миша будет свободным", - сказал юрист.

Возвращение на родину Михеила Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти, которые состоялись 2 октября. Политик призвал сторонников вместе отправиться в Тбилиси, а 3 октября, после выборов, выйти на акции протеста. Впоследствии стало известно, что его арестовали и поместили в изолятор. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения за организацию нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.