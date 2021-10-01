Саакашвили задержали - премьер Грузии

Гарибашвили заявил на брифинге об аресте Саакашвили. Фото: РБКФото: РБК

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что третьего президента страны, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили задержали.

Грузинские правоохранители владели информацией о передвижении Саакашвили. Смогли выбрать время, когда были минимальные препятствия для задержания, сказал Гарибашвили на брифинге, сообщает "Європейська правда".

"Наши правоохранители осуществили задержание Саакашвили, который находился в розыске, на высшем уровне. Этот процесс был под полным контролем. Были приняты соответствующие меры, ведомства действовали скоординированно, и было избрано такое время и место, чтобы для его ареста были минимальные препятствия", - отметил премьер.

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Ранее министерство внутренних дел отрицало информацию о том, что Саакашвили прибыл к ним.

1 октября Михаил Саакашвили обнародовал видео, в котором заявил, что находится в грузинском портовом городе Батуми. МВД Грузии сообщило, что границу Саакашвили не пересекал. Однако приближенные к политику лица подтверждают, что Саакашвили в Грузии. В частности, пресс-секретарь Дарья Чиж и глава украинского офиса простых решений и результатов Мария Барабаш. По информации последней, Саакашвили покинул Киев прошлой ночью. Возвращение на родину Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти 2 октября. Политик призвал сторонников вместе с ним отправиться в Тбилиси, а 3 октября, после выборов, выйти на акции протеста.