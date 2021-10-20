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среда, 20 октября 2021 21:55

Сидел в прицепе с молочкой: обнародовали подробную информацию о передвижении Саакашвили

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Сидел в прицепе с молочкой: обнародовали подробную информацию о передвижении Саакашвили
Михеил Саакашвили вернулся в Грузию и попал за решетку. Он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Экс-президент Михеил Саакашвили добирался в Грузию из Украины на судне, спрятавшись в прицепе с молочными продуктами.

Подробную информацию обнародовала прокуратура Грузии в среду, 20 ноября.

Отмечается, что 28 сентября около 23:00 из украинского порта Черноморск в порт Поти прибыло судно "Вильнюс". С этого судна 29 сентября в час ночи спустился трейлер с прицепом, груженный молочными продуктами.

В прокуратуре утверждают, что в прицепе скрывался Саакашвили, уже на территории порта пересел в кабину водителя.

"Этими действиями Саакашвили в обход государственного контроля незаконно пересек государственную границу Грузии", - заявляют в прокуратуре.

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Согласно информации, Саакашвили примерно в 02:15 пересел в легковой автомобиль марки Mercedes.

В информации говорится, что этой же ночью Саакашвили и три человека, которые помогали ему, добрались до села Тквири Абашского района. Откуда позже он выехал на автомобиле Ford Transit в сторону Батуми, а затем вернулся обратно в Абашский район.

В Тбилиси Саакашвили добрался уже на рассвете 30 сентября на том же автомобиле с прицепом, в котором находился на борту судна "Вильнюс".

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.

За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг, заявил адвокат.

Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Ґелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах.

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