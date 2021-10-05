Саакашвили написал письмо Зеленскому

Михеил Саакашвили вернулся в Грузию и попал за решетку. Он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Арестованный в Грузии бывший президент страны и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили написал письмо президенту Владимиру Зеленскому.

Он поблагодарил Зеленского, который пообещал посодействовать его освобождению. Текст письма 5 октября обнародовали на странице Саакашвили в Facebook.

"Глубоко тронут вашим словам и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заключение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые, кроме России, не признает никто в мире", - написал Саакашвили.

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Он подчеркнул, что высоко оценивает принципиальную позицию Зеленского по защите Украины и всех заключенных Кремля.

"Я больше жизни люблю свою Грузию, но люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад во внедряемые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи", - говорится в письме.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Президент Зеленский заверил, что все профильные институты будут работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину. В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.