С сегодняшнего дня в США действуют жесткие правила выдачи Green Card

С 24 февраля Соединенные Штаты усложняют правила выдачи Green Card иностранцам. Фото: europortal.biz.ua

С 24 февраля Соединенные Штаты усложняют правила выдачи Green Card иностранцам.

Изменения коснутся тех, кто надеется на получение государственной помощи. Это позволит защитить американских налогоплательщиков и поддержит программы социального обеспечения для американцев. Изменения должны сократить дефицит федерального бюджета, сообщили в Белом доме.

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"Это восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США", - говорится в сообщении.

Инициативу в августе 2019 года выдвинул помощник президента США Стивен Миллер. Власть может отказать во въезде или выдачи Green Card, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи. Сюда относится социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid.

Конгресс США должен покончить с диверсификационной визовой лотереей Green Card и прекратить цепную миграцию в Америку. К этому президент США Дональд Трамп призвал еще в декабре 2017 года. Правила должны были вступить в силу в середине октября 2019 года, однако тогда они были обжалованы в суде.