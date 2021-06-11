Русские крестьяне просят Меркель построить им дорогу

Скриншот видеообращение русских крестьян / скриншот с YouTube

Жители села Верхний Карбуш Омской области Сибирского федерального округа России записали обращение к немецкому канцлеру Ангеле Меркель.

Селяне просят немецкие власти помочь им построить асфальтированную дорогу. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Селяне утверждают, что много лет обращались с этой просьбой к российским властям разных уровней, а также к власти в Москве, но никто не хочет слышать их просьбы.

Депутат сельсовета Ирина Дроздова, выступая на записи, говорит, что их село построено в конце XIX века российскими немцами.

"К сожалению, наша власть нас не слышит. Поэтому просим вас о помощи. Когда сюда приезжают наши соотечественники, выехавшие в Германию, то с сожалением смотрят на нашу ситуацию, которая не улучшается, а только ухудшается", - говорит Дроздова.

Жители утверждают, что дорога в ужасном состоянии, и село часто оказывается отрезанным от цивилизации в плохую погоду. Жители даже написали письмо Меркель, и "все село" собрало деньги на услуги курьерской компании, которая должна доставить письмо в Берлин.

Дорога пролегает по улице советского генерала Дмитрия Карбышева, погибшего в нацистском концлагере Маутхаузен-Гузен в 1945-м.