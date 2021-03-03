Россия резко отреагировала на санкции США из-за Навального

МИД РФ назвал новые санкции США "враждебным выпадом".

В России обещают ответить на новые санкции США.

"Администрация США предприняла враждебный антироссийский выпад, объявив дуэтом с Евросоюзом об очередных санкционных мерах для наказания Москвы.

Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы отравлением Навального некими "боевыми химикатами". Все это – лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, необязательно симметрично.

Независимо от американских "санкционных пристрастий" продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии. Призываем коллег не играть с огнем", сообщает МИД России.

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Также россияне заявили, что у них якобы нет химического оружия с 2017 года, а США они называют "серийным нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями".

Администрация президента США Джозефа Байдена объявила о новых санкциях в отношении России в ответ на отравление и заключения российского оппозиционера Алексея Навального. Санкции США, как указано, касающиеся российских официальных лиц и российского исследовательского центра, которые попали под санкции Евросоюза в октябре прошлого года в связи с отравлением Навального.